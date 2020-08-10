НБУ снизил официальный курс евро

Национальный банк Украины (НБУ) на 11 августа 2020 года установил курс евро на уровне 32,46 гривен за евро. Это на 22 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 11 августа установлен на таком уровне: 32,4653 гривен за евро (-0,2195 грн). При этом курс евро на 10 августа составляет 32,6848 гривен за евро.

Скриншот bank.gov.ua

Наличный рынок

Сегодня, 10 августа 2020 года, в обменных пунктах Курс евро снизился на 14 копеек до 32,69 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 32,18 (32,28 - 7 августа), продажи - 32,69 (32,83 - 7 августа) грн за евро.

Межбанк

На межбанке курс евро в продаже вырос на 4 копейки до 32,55 гривен за евро.. Курс в покупке составляет 32,53 гривен за евро.

Курс доллара

Национальный банк Украины (НБУ) на 11 августа 2020 года установил официальный курс на уровне 27,60 гривен за доллар, что на 4 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 11 августа установлен на таком уровне: 27,6007 гривен за 1 доллар (-0,0479 грн). При этом курс доллара на 10 августа составляет 27,6486 гривен за 1 доллар.