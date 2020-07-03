НБУ снизил официальный курс евро

Национальный банк Украины (НБУ) на 6 июля 2020 года установил курс евро на уровне 30,50 гривен за евро. Это на 15 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 6 июля установлен на таком уровне: 30,5069 гривен за евро (-0,1523 грн). При этом курс евро на 3 июля составляет 30,6592 гривен за евро.

Скриншот bank.gov.ua

Наличный рынок

Сегодня, 3 июля 2020 года, на наличном рынке курс евро вырос на 8 копеек до 30,63 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 30,03 (29,92 - 2 июля), продажи - 30,63 (30,55 - 2 июля) грн за евро.

Межбанк

На межбанке курс евро в продаже снизился на 24 копейки до 30,48 гривен за евро. Курс в покупке составляет 30,45 гривен за евро.

Курс доллара

Национальный банк Украины (НБУ) на 6 июля 2020 года установил официальный курс на уровне 27,17 гривен за доллар.

Курс на 1 копейку ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 6 июля установлен на таком уровне: 27,1716 гривен за 1 доллар (-0,0085 грн). При этом курс доллара на 3 июля составляет 27,1801 гривен за 1 доллар.