НБУ знизив офіційний курс євро

Національний банк України (НБУ) на 6 липня 2020 року встановив курс євро на рівні 30,50 гривень за євро. Це на 15 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 6 липня встановлено на такому рівні: 30,5069 гривень за євро (-0,1523 грн). При цьому курс євро на 3 липня становить 30,6592 гривень за євро.

Скріншот bank.gov.ua

Готівковий ринок

Сьогодні, 3 липня 2020 року, на готівковому ринку курс євро виріс на 8 копійок до 30,63 гривень за євро. Середній курс купівлі євро становить 30,03 (29,92 - 2 липня), продажу - 30,63 (30,55 - 2 липня) грн за євро.

Міжбанк

На міжбанку курс євро на продажу знизився на 24 копійки до 30,48 гривень за євро. Курс купівлі складає 30,45 гривень за євро.

Курс долара

Національний банк України (НБУ) на 6 липня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 27,17 гривень за долар.

Курс на 1 копійку нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 6 липня встановлено на такому рівні: 27,1716 гривень за 1 долар (-0,0085 грн). При цьому курс долара на 3 липня становить 27,1801 гривень за 1 долар.