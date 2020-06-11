НБУ снизил официальный курс евро

Национальный банк Украины (НБУ) на 12 июня 2020 года установил курс евро на уровне 30,17 гривен за евро. Это на 11 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 12 июня установлен на таком уровне: 30,1723 гривен за евро (-0,1136 грн). При этом курс евро на 11 июня составляет 30,2859 гривен за евро.

Скриншот bank.gov.ua

Наличный рынок

Сегодня, 11 июня 2020 года, на наличном рынке курс евро снизился на 3 копейки до 30,22 гривен за евро.

Межбанк

На межбанке курс евро в продаже вырос на 10 копеек до 30,36 гривен за евро. Курс в покупке составляет 30,33 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 29,71 (29,73 - 10 июня), продажи - 30,22 (30,25 - 10 июня) грн за евро.

Курс доллара

Национальный банк Украины (НБУ) на 12 июня 2020 года установил официальный курс на уровне 26,59 гривен за доллар.

Курс на 4 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 12 июня установлен на таком уровне: 26,5999 гривен за 1 доллар (-0,0368 грн). При этом курс доллара на 11 июня составляет 26,6367 гривен за 1 доллар.