НБУ снизил официальный курс евро

Фото: единая европейская валюта (Pіxabay)

Единая европейская валюта подешевела на 11 копеек

Национальный банк Украины (НБУ) на 12 июня 2020 года установил курс евро на уровне 30,17 гривен за евро. Это на 11 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 12 июня установлен на таком уровне: 30,1723 гривен за евро (-0,1136 грн). При этом курс евро на 11 июня составляет 30,2859 гривен за евро.

Скриншот bank.gov.ua

Наличный рынок

Сегодня, 11 июня 2020 года, на наличном рынке курс евро снизился на 3 копейки до 30,22 гривен за евро.

Межбанк

На межбанке курс евро в продаже вырос на 10 копеек до 30,36 гривен за евро. Курс в покупке составляет 30,33 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 29,71 (29,73 - 10 июня), продажи - 30,22 (30,25 - 10 июня) грн за евро.

Курс доллара

Национальный банк Украины (НБУ) на 12 июня 2020 года установил официальный курс на уровне 26,59 гривен за доллар.

Курс на 4 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 12 июня установлен на таком уровне: 26,5999 гривен за 1 доллар (-0,0368 грн). При этом курс доллара на 11 июня составляет 26,6367 гривен за 1 доллар.

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Автор: Александр Белоус