НБУ знизив офіційний курс євро

Фото: єдина європейська валюта (Pіxabay)

Єдина європейська валюта подешевшала на 11 копійок

Національний банк України (НБУ) на 12 червня 2020 року встановив курс євро на рівні 30,17 гривень за євро. Це на 11 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 12 червня, встановлений на такому рівні: 30,1723 гривень за євро (-0,1136 грн). При цьому курс євро на 11 червня становить 30,2859 гривень за євро.

Скріншот bank.gov.ua

Готівковий ринок

Сьогодні, 11 червня 2020 року, на готівковому ринку курс євро знизився на 3 копійки до 30,22 гривень за євро.

Міжбанк

На міжбанку курс євро на продажу зріс на 10 копійок до 30,36 гривень за євро. Курс купівлі становить 30,33 гривень за євро. Середній курс купівлі євро становить 29,71 (29,73 - 10 червня), продажу - 30,22 (30,25 - 10 червня) грн за євро.

Курс долара

Національний банк України (НБУ) на 12 червня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 26,59 гривень за долар.

Курс на 4 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 12 червня, встановлений на такому рівні: 26,5999 гривень за 1 долар (-0,0368 грн). При цьому курс долара на 11 червня становить 26,6367 гривень за 1 долар.

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Автор: Олександр Білоус