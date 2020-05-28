НБУ снизил официальный курс евро

Фото: единая европейская валюта (прес-служба НБУ)

Единая европейская валюта подешевела на 9 копеек

Национальный банк Украины (НБУ) на 29 мая 2020 года установил курс евро на уровне 29,62 гривен за евро. Это на 9 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 29 мая установлен на таком уровне: 29,6234 гривен за евро (-0,0917 грн). При этом курс евро на 28 мая составляет 29,7151 гривен за евро.

Скриншот bank.gov.ua

Наличный рынок

Сегодня, 28 мая 2020 года, на наличном рынке курс евро вырос на 7 копеек до 29,72 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 29,27 (29,18 - 27 мая), продажи - 29,72 (29,65 - 27 мая) грн за евро.

Межбанк

На межбанке курс евро в продаже вырос на 9 копеек до 29,72 гривен за евро. Курс в покупке составляет 29,69 гривен за евро.

Курс доллара

Национальный банк Украины (НБУ) на 29 мая 2020 года установил официальный курс на уровне 26,90 гривен за доллар. Курс на 10 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 29 мая установлен на таком уровне: 26,9059 гривен за 1 доллар (-0,0943 грн). При этом курс доллара на 28 мая составляет 27,0002 гривен за 1 доллар.

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Автор: Александр Белоус