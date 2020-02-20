НБУ снизил официальный курс евро

Национальный банк Украины (НБУ) на 21 февраля 2020 года установил курс евро на уровне 26,42 гривен за евро, что на 6 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 21 февраля установлен на таком уровне: 26,4249 гривен за евро (-0,0613 грн). При этом курс евро на 20 февраля составляет 26,4862 гривен за евро.

Скриншот bank.gov.ua

Напомним, сегодня, 20 февраля 2020 года, на наличном рынке курс евро снизился на 4 копейки до 26,55 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 26,19 (26,24 - 19 февраля), продажи - 26,55 (26,59 - 19 февраля) грн за евро.

При этом на межбанке курс евро в продаже вырос на 3 копейки до 26,45 гривен за евро. Курс в покупке составляет 26,43 гривен за евро.

Национальный банк Украины (НБУ) на 21 февраля 2020 года установил официальный курс на уровне 24,47 гривен за доллар, что на 5 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 21 февраля установлен на таком уровне: 24,4777 гривен за 1 доллар (-0,0454 грн). При этом курс доллара на 20 февраля составляет 24,5231 гривен за 1 доллар.