Курс доллара немного снизился

Фото: Обмен валют (Виталий Носач, РБК-Украина)

Доллар подешевел не несколько копеек

В обменных пунктах Украины сегодня, 20 ноября 2019 года, в 12:00 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 3 копейки до 24,31 гривен за доллар, курс евро снизился на 2 копейки до 26,93 гривен за евро. Об этом свидетельствуют данные мониторинга РБК-Украина.

Наличный рынок

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 24,12 (24,13 - 19 ноября), продажи - 24,31 (24,34 - 19 ноября) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 26,56 (26,57 - 19 ноября), продажи - 26,93 (26,95 - 19 ноября) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,48 (3,48 - 19 ноября), продажи 3,83 (3,84 - 19 ноября) грн за 10 рублей.

Курсы в банках

Крупнейшие банки установили курс доллара в пределах 25,10-24,30 грн/доллар, снизив его по сравнению с предыдущим днем.

Межбанк

Напомним, 20 ноября межбанковский валютный рынок открылся ростом курса доллара. По сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже вырос на 2 копейки до 24,19 гривен за доллар, курс в покупке до 24,16 гривен за доллар. Курс евро в продаже не изменился - 26,76 гривен за евро.

Курс НБУ

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 20 ноября справочный курс на уровне 24,18 грн/доллар, повысив его по сравнению с 19 ноября (24,20). Таким образом, официальный курс НБУ на следующий день будет установлен примерно на этом уровне.

По прогнозу аналитиков, в течение этой недели ожидается снижение курса доллара к гривне. Согласно прогнозу Альпари, в конце недели доллар на межбанке может торговаться около 23,9 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 23,9/24,1 грн.

Напомним, Министерство финансов Украины по результатам проведения размещений облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) 19 ноября 2019 года привлекло в государственный бюджет 1,317 млрд грн, в то время как на предыдущем аукционе 12 ноября объем был 10,897 млрд грн.

Покупка нерезидентами ОВГЗ является одной из главных причин притока валюты в Украину и укрепления курса гривны.

По прогнозу аналитиков, в течение этой недели ожидается снижение курса доллара к гривне. Согласно прогнозу Альпари, в конце недели доллар на межбанке может торговаться около 23,9 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 23,9/24,1 грн.