НБУ снизил официальный курс евро

Национальный банк Украины (НБУ) на 11 октября 2019 года по сравнению с предыдущим банковским днем снизил курс евро на 7 копеек до 27,05 гривен за евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 11 октября установлен на таком уровне: 2705,7218 гривны за 100 евро (-6,6951 грн).

При этом курс евро на 10 октября составляет 2712,4169 гривны за 100 евро.

Скриншот bank.gov.ua

Напомним, сегодня, 10 октября 2019 года, на наличном рынке курс евро снизился на 16 копеек до 27,33 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 26,84 (26,96 - 9 октября), продажи - 27,33 (27,49 - 9 октября) грн за евро.

При этом на межбанке курс евро в продаже снизился на 4 копейки до 27,03 гривен за евро. Курс покупки составляет 26,99 гривен за евро.

Национальный банк Украины (НБУ) на 11 октября 2019 года установил официальный курс на уровне 24,53 гривен за доллар, что на 18 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 11 октября установлен на таком уровне: 2453,0569 гривен за 100 долларов (-17,0432 гривен).