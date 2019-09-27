НБУ снизил официальный курс евро

Национальный банк Украины (НБУ) на 30 сентября 2019 года по сравнению с предыдущим банковским днем снизил курс евро на 12 копеек до 26,33 гривен за евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 30 сентября установлен на таком уровне: 2633,4552 гривны за 100 евро (-12,114 грн).

При этом курс евро на 27 сентября составляет 2645,5692 гривны за 100 евро.

Скриншот bank.gov.ua

Напомним, сегодня, 27 сентября 2019 года, на наличном рынке в продаже снизился на 16 копеек до 26,47 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 26,08 (26,23 - 26 сентября), продажи - 26,47 (26,63 - 26 сентября) грн за евро.

При этом на межбанке курс евро е изменился - 26,37 гривен за евро. Курс покупки составляет 26,34 гривен за евро.

Национальный банк Украины (НБУ) на 30 сентября 2019 года установил официальный курс на уровне 24,08 гривен за доллар, что на 10 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 30 сентября установлен на таком уровне: 2408,2809 гривен за 100 долларов (-10,4147 гривен).

Таким образом, курс доллара упал до минимального значения в этом году. Предыдущий минимум был обновлен 26 сентября - 2412,0199 гривен за 100 долларов. Ниже курс доллара был только 3,5 года назад (15 января 2016 года) - 2395,0773 гривен за 100 долларов.