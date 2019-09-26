НБУ снизил официальный курс евро

Фото: единая европейская валюта (Pіxabay)

Единая европейская валюта подешевела на 3 копейки

Национальный банк Украины (НБУ) на 27 сентября 2019 года по сравнению с предыдущим банковским днем снизил курс евро на 3 копейки до 26,45 гривен за евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 27 сентября установлен на таком уровне: 2645,5692 гривны за 100 евро (-3,3111 грн).

При этом курс евро на 26 сентября составляет 2648,8803 гривны за 100 евро.

Скриншот bank.gov.ua

Напомним, сегодня, 26 сентября 2019 года, на наличном рынке в продаже вырос на 2 копейки до 26,63 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 24,23 (24,19 - 25 сентября), продажи - 26,63 (26,61 - 25 сентября) грн за евро.

При этом на межбанке курс евро в продаже снизился на 21 копейку до 26,37 гривен за евро. Курс покупки составляет 26,37 гривен за евро.

Национальный банк Украины (НБУ) на 27 сентября 2019 года установил официальный курс на уровне 24,18 гривен за доллар, что на 6 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 27 сентября установлен на таком уровне: 2418,6956 гривен за 100 долларов (+6,6757 гривен).

Таким образом, курс доллара вырос впервые с 18 сентября. Однако с начала месяца доллар потерял 4% (по сравнению с 1 сентября - 2523,2299 гривен за 100 долларов).