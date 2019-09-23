ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

НБУ снизил официальный курс евро

Новости » Финансы    23.09.2019 - 17:50
НБУ снизил официальный курс евро
Фото: единая европейская валюта (Pіxabay)

Единая европейская валюта подешевела на 22 копейки

Национальный банк Украины (НБУ) на 24 сентября 2019 года по сравнению с предыдущим банковским днем снизил курс евро на 22 копейки до 26,72 гривен за евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 24 сентября установлен на таком уровне: 2672,3424 гривны за 100 евро (-2672,3424 грн).

При этом курс евро на 23 сентября составляет 2694,9178 гривны за 100 евро.

НБУ снизил официальный курс евро

Скриншот bank.gov.ua

Напомним, сегодня, 23 сентября 2019 года, на наличном рынке в продаже курс евро снизился на 26 копеек до 26,97 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 24,55 (24,66 - 20 сентября), продажи - 26,97 (27,23 - 20 сентября) грн за евро.

При этом на межбанке курс евро в продаже снизился на 19 копеек до 26,72 гривен за евро. Курс покупки составляет 26,70 гривен за евро.

Национальный банк Украины (НБУ) на 24 сентября 2019 года установил официальный курс на уровне 24,32 гривен за доллар, что на 11 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 24 сентября установлен на таком уровне 2432,7195 гривен за 100 долларов (-10,5423 гривен).

Таким образом, курс доллара упал до минимального значения в этом году. Предыдущий минимум был обновлен 23 сентября - 2443,2618 гривен за 100 долларов. Ниже курс доллара был только 3,5 года назад (17 января 2016 года) - 2418,7399 гривен за 100 долларов.

Курс доллара на межбанке продолжил падение Курс доллара упал до очередного минимума с января 2016 года
Новости Украины курс НБУКурс гривныКурс евро
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь