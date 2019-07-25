НБУ снизил официальный курс евро

Национальный банк Украины (НБУ) на 26 июля 2019 года по сравнению с предыдущим банковским днем снизил курс евро на 10 копеек до 28,32 гривен за евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 26 июля установлен на таком уровне: 2832,9175 гривны за 100 евро (-9,5983 грн).

При этом курс евро на 25 июля составляет 2832,9175 гривны за 100 евро.

Скриншот bank.gov.ua

Напомним, сегодня, 25 июля 2019 года, наличный курс в продаже снизился на 15 копеек до 28,68 гривен за евро. Курс покупки евро составляет 28,00 - 28,45 (28,05 - 28,70 - 24 июля), продажи 28,55 - 28,90 (28,70 - 29,20 - 24 июля) грн за евро. Средний курс покупки евро составляет 28,18 (28,34 - 24 июля), продажи - 28,83 (28,68 - 24 июля) грн за евро.

При этом на межбанке курс евро в продаже вырос на 9 копеек до 28,48 гривен за евро. Курс покупки составляет 28,45 гривен за евро.

Национальный банк Украины (НБУ) на 26 июля 2019 года установил официальный курс на уровне 25,49 гривен за доллар, что на 3 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 26 июля установлен на таком уровне: 2548,7337 гривен за 100 долларов (-2,8963 гривен).