НБУ снизил официальный курс евро

Национальный банк Украины (НБУ) на 23 июля 2019 года по сравнению с предыдущим банковским днем снизил курс евро на 21 копейку до 28,75 гривен за евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 23 июля установлен на таком уровне: 2875,875 гривны за 100 евро (-22,1556 грн).

При этом курс евро на 22 июля составляет 2898,0306 гривны за 100 евро.

Скриншот bank.gov.ua

Напомним, сегодня, 22 июля 2019 года, наличный курс в продаже снизился на 17 копеек до 29,15 гривен за евро. Курс покупки евро составляет 28,40 - 29,00 (28,70 - 29,15 - 19 июля), продажи 29,00 - 29,50 (29,15 - 29,65 - 19 июля) грн за евро. Средний курс покупки евро составляет 28,65 (28,90 - 19 июля), продажи - 29,15 (29,32 - 19 июля) грн за евро.

При этом на межбанке курс евро в продаже снизился на 9 копеек до 28,80 гривен за евро. Курс покупки составляет 28,78 грн/евро.