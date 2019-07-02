НБУ снизил официальный курс евро

Национальный банк Украины (НБУ) на 3 июля 2019 года по сравнению с предыдущим банковским днем снизил курс евро на 16 копеек до 29,58 гривен за евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 3 июля установлен на таком уровне 2958,4925 гривны за 100 евро (-15,6824 грн).

При этом курс евро на 2 июля составляет 2974,1749 гривны за 100 евро.

Скриншот bank.gov.ua

Напомним, сегодня, 2 июля 2019 года, наличный курс в продаже снизился на 10 копеек до 29,74 гривен за евро. Курс покупки евро составляет 29,00 - 29,50 (29,05 - 29,60 - 1 июля), продажи 29,50 - 30,00 (29,60 - 30,05 - 1 июля) грн за евро. Средний курс покупки евро составляет 29,30 (29,36 - 1 июля), продажи - 29,74 (29,84 - 1 июля) грн за евро.

При этом на межбанке курс евро в продаже снизился 13 копеек до 29,57 гривен за евро. Курс покупки составляет 29,56 грн/евро.