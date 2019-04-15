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НБУ повысил официальный курс евро

Новости » Финансы    15.04.2019 - 17:45
НБУ повысил официальный курс евро
Фото: коллаж (Pіxabay)

Единая европейская валюта подорожала на 9 копеек

Национальный банк Украины (НБУ) на 16 апреля 2019 года по сравнению с предыдущим банковским днем повысил курс евро на 9 копеек до 30,33 гривен за евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 16 апреля установлен на таком уровне: 3033,0384 гривны за 100 евро (+8,761 грн).

При этом курс евро на 15 апреля составляет 3024,2774 гривны за 100 евро.

НБУ повысил официальный курс евро

Скриншот bank.gov.ua

Напомним, сегодня, 15 апреля 2019 года, наличный курс в продаже вырос на 10 копеек до 30,52 гривен за евро. Курс покупки евро составляет 29,80 - 30,30 (29,80 - 30,20 - 12 апреля), продажи 30,35 - 30,80 (30,25 - 30,80 - 12 апреля) грн за евро. Средний курс покупки евро составляет 30,08 (29,99 - 12 апреля), продажи - 30,52 (30,42 - 12 апреля) грн за евро.

При этом на межбанке курс евро в продаже снизился на 2 копейки до 30,22 гривен за евро. Курс покупки составляет 30,18 грн/евро.

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