НБУ снизил официальный курс евро на 13 копеек

Национальный банк Украины (НБУ) на 15 июля 2021 года установил курс евро на уровне 32,24 гривен за евро. Это на 13 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.
Официальный курс евро на 15 июля установлен на таком уровне: 32,2482 гривен за евро (-0,1238 грн). При этом курс евро на 14 июля составляет 32,372 гривен за евро.
Скриншот (bank.gov.ua)
Таким образом, официальный курс снизился после роста накануне.
Скриншот (bank.gov.ua)
Межбанк
На межбанке курс евро в продаже не изменился - 32,29 гривен за евро. Курс в покупке составляет 32,26 гривен за евро.