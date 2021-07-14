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Курс доллара стабилизировался на межбанке

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Украина, Среда 14 июля 2021 17:27
Курс доллара стабилизировался на межбанке Фото: курс доллара стабилен (freepik.com)
Автор: Александр Белоус

Курс доллара на межбанке в продаже 14 июля 2021 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии не изменился - 27,32 гривен за доллар, курс в покупке - 27,30 гривен за доллар. Курс евро в продаже не изменился 32,29 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные компании "Укрдилинг".

Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне: 27,3000 - 27,3200 грн/доллар, евро 32,2686 - 32,2922 грн/евро, российский рубль 0,3685 - 0,3689 грн/рубль.

Курс доллара стабилизировался на межбанке

Напомним, торги по доллару на межбанке 13 июля 2021 года закрылись в диапазоне: 27,3000 - 27,3200 грн/доллар, евро 32,2740 - 32,2949 грн/евро, российский рубль 0,3680 - 0,3684 грн/рубль.

Курс НБУ

Официальный курс доллара снижается после роста накануне. Официальный курс гривны к доллару на 15 июля установлен на таком уровне: 27,3047 гривен за 1 доллар (-0,0169 грн). При этом курс доллара на 14 июля составляет 27,3216 гривен за 1 доллар.

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