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НБУ снизил официальный курс доллара до минимума за 1,5 года

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Украина, Четверг 21 октября 2021 07:45
НБУ снизил официальный курс доллара до минимума за 1,5 года Фото: курс доллара упал на 7 копеек (freepik.com)
Автор: Александр Белоус

Официальный курс гривны к доллару на 21 октября установлен на уровне 26,20 гривен за доллар. Ниже курс был только 16 марта 2020 года - 26,08 гривен за доллар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Национальный банк Украины (НБУ) на 21 октября 2021 года установил курс на таком уровне: 26,2078 гривен за 1 доллар (-0,0642 грн). При этом курс доллара на 20 октября составляет 26,272 гривен за 1 доллар.

НБУ снизил официальный курс доллара до минимума за 1,5 года

Скриншот (bank.gov.ua)

Курс на 7 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

НБУ снизил официальный курс доллара до минимума за 1,5 года

Скриншот (bank.gov.ua)

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 20 октября 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 2 копейки до 26,25 гривен за доллар, курс в покупке до 26,23 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 8 копеек до 30,54 гривен за евро.

Прогноз

В октябре ожидается продолжение укрепления гривны к обеим основным мировым валютам. К концу месяца доллар может торговаться в диапазоне 26,0-26,6 грн, евро - в диапазоне 30,0-30,6 грн.

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