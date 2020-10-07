Межбанк открылся небольшим ростом курса доллара

Доллар торгуется возле уровня 28,35

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 7 октября 2020 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 0,5 копеек до 28,36 гривен за доллар, курс в покупке до 28,33 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 7 копеек до 33,33 гривен за евро.

Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".

Сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 28,3300 - 28,3600 грн/доллар, евро 33,3047 - 33,3371 грн/евро, российский рубль 0,3631 - 0,3636 грн/рубль.

Отметим, 2 октября торги по доллару закрылись в диапазоне: 28,3300 - 28,3550 грн/доллар, евро 33,3755 - 33,4050 грн/евро, российский рубль 0,3635 - 0,3640 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 7 октября 2020 года установил официальный курс на уровне 28,36 гривен за доллар. Курс на 4 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Таким образом, официальный курс доллара к гривне снизился впервые с начала октября.

Напомним, размер международных резервов Украины в течение сентября 2020 года сократился на 8,7% до 26,5 млрд долларов.