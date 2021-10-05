НБУ снизил официальный курс доллара на 5 октября

Официальный курс гривны к доллару на 5 октября установлен на уровне 26,57 гривен за доллар. Таким образом, официальный курс доллара снижается второй день подряд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Национальный банк Украины (НБУ) на 5 октября 2021 года установил курс на таком уровне: 26,5722 гривен за 1 доллар (-0,0378 грн). При этом курс доллара на 4 октября составляет 26,61 гривен за 1 доллар. Скриншот (bank.gov.ua) Курс на 4 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Скриншот (bank.gov.ua)