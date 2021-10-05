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НБУ снизил официальный курс доллара на 5 октября

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Украина, Вторник 05 октября 2021 07:45
НБУ снизил официальный курс доллара на 5 октября Фото: курс доллара упал на 4 копейки (freepik.com)
Автор: Александр Белоус

Официальный курс гривны к доллару на 5 октября установлен на уровне 26,57 гривен за доллар. Таким образом, официальный курс доллара снижается второй день подряд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Национальный банк Украины (НБУ) на 5 октября 2021 года установил курс на таком уровне: 26,5722 гривен за 1 доллар (-0,0378 грн). При этом курс доллара на 4 октября составляет 26,61 гривен за 1 доллар.

НБУ снизил официальный курс доллара на 5 октября

Скриншот (bank.gov.ua)

Курс на 4 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

НБУ снизил официальный курс доллара на 5 октября

Скриншот (bank.gov.ua)

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 4 октября 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 1 копейку до 26,62 гривен за доллар, курс в покупке до 26,60 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 2 копейки до 30,87 гривен за евро.

Прогноз

В течение ближайшей недели ожидается незначительное снижение курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 26,5 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 26,4/26,6 грн.

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