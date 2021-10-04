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Межбанк открылся снижением курса доллара

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Украина, Понедельник 04 октября 2021 10:14
Межбанк открылся снижением курса доллара Фото: курс доллара снизился на 1 копейку (freepik.com)
Автор: Александр Белоус

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 4 октября 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 1 копейку до 26,62 гривен за доллар, курс в покупке до 26,60 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 2 копейки до 30,87 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные компании "Укрдилинг".

Сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне: доллар 26,6000 - 26,6200 грн/доллар, евро 30,8586 - 30,8792 грн/евро, российский рубль 0,3646 - 0,3650 грн/рубль.

Межбанк открылся снижением курса доллара

Напомним, торги по доллару 1 октября закрылись в диапазоне: доллар 26,6100 - 26,6300 грн/доллар, евро 30,8702- 30,8909 грн/евро, российский рубль 0,3650 - 0,3654 грн/рубль.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 4 октября 2021 года установил официальный курс на уровне 26,61 гривен за доллар. Курс менее чем на 1 копейку ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Прогноз

В течение ближайшей недели ожидается незначительное снижение курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 26,5 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 26,4/26,6 грн.

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