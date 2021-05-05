НБУ снизил официальный курс доллара на 5 мая

Официальный курс гривны к доллару на 5 мая установлен на уровне 27,73 гривен за доллар. Курс доллара снижается второй день подряд.

Национальный банк Украины (НБУ) на 5 мая 2021 года установил курс на таком уровне: 27,733 гривен за 1 доллар (-0,0170 грн). При этом курс доллара на 30 апреля составляет: 27,75 гривен за 1 доллар.

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 30 апреля 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 2 копейки до 27,72 гривен за доллар, курс в покупке до 27,70 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 6 копеек до 33,62 гривен за евро.

Прогноз

Отметим, в законе о государственном бюджете Украины на 2021 год заложен среднегодовой обменный курс на уровне 29,1 гривен за доллар. Прогнозный курс на конец 2021 года составляет 28,8 гривен за доллар.