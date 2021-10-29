НБУ снизил официальный курс доллара на 29 октября

Официальный курс гривны к доллару на 29 октября установлен на уровне 26,32 гривен за доллар. Таким образом, официальный курс доллара падает второй день подряд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора .

Национальный банк Украины (НБУ) на 29 октября 2021 года установил курс на таком уровне: 26,3265 гривен за 1 доллар (-0,0447 грн). При этом курс доллара на 28 октября составляет 26,3712 гривен за 1 доллар.

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 28 октября 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 1 копейку до 26,35 гривен за доллар, курс в покупке до 26,33 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 6 копеек до 30,56 гривен за евро.

Прогноз

В течение ближайшей недели ожидается незначительное снижение курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 26,2 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 26,2/26,4 грн.