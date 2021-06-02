НБУ снизил официальный курс доллара на 2 июня

Официальный курс гривны к доллару на 2 июня установлен на уровне 27,43 гривен за доллар. Курс доллара падает в течение четырех дней подряд.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Национальный банк Украины (НБУ) на 2 июня 2021 года установил курс на таком уровне: 27,4381 гривен за 1 доллар (-0,0293 грн). При этом курс доллара на 1 июня составляет 27,4674 гривен за 1 доллар. Скриншот (bank.gov.ua) Курс на 3 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Скриншот (bank.gov.ua)