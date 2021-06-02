НБУ знизив офіційний курс долара на 2 червня

Офіційний курс гривні до долара на 2 червня встановлений на рівні 27,43 гривень за долар. Курс долара падає протягом чотирьох днів поспіль.

Про це свідчать дані на сайті регулятора .

Національний банк України (НБУ) на 2 червня 2021 року встановив курс на такому рівні: 27,4381 гривень за 1 долар (-0,0293 грн). При цьому курс долара на 1 червня становить 27,4674 гривень за 1 долар.

Скріншот (bank.gov.ua)

Курс на 3 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Скріншот (bank.gov.ua)