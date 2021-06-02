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НБУ знизив офіційний курс долара на 2 червня

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Україна, Середа 02 червня 2021 07:45
НБУ знизив офіційний курс долара на 2 червня Фото: курс долара знизився на 3 копійки (freepik.com)
Автор: Олександр Білоус

Офіційний курс гривні до долара на 2 червня встановлений на рівні 27,43 гривень за долар. Курс долара падає протягом чотирьох днів поспіль.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Національний банк України (НБУ) на 2 червня 2021 року встановив курс на такому рівні: 27,4381 гривень за 1 долар (-0,0293 грн). При цьому курс долара на 1 червня становить 27,4674 гривень за 1 долар.

НБУ знизив офіційний курс долара на 2 червня

Скріншот (bank.gov.ua)

Курс на 3 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

НБУ знизив офіційний курс долара на 2 червня

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

Курс долара на міжбанку станом на 10: 00 1 червня 2021 року у продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 3 копійки до 27,45 гривень за долар, курс в покупці до 27,43 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 2 копійки до 33,55 гривень за євро.

Прогноз

За прогнозом аналітиків, протягом найближчого тижня значної зміни курсу долара до гривні не очікується. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 27,5 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 27,4/27,6 грн.

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