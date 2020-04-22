НБУ снизил официальный курс доллара

Национальный банк Украины (НБУ) на 23 апреля 2020 года установил официальный курс на уровне 27,05 гривен за доллар, что на 3 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 23 апреля установлен на таком уровне: 27,0536 гривен за 1 доллар (-0,0279 грн). При этом курс доллара на 22 апреля составляет 27,0815 гривен за 1 доллар.

Скриншот (bank.gov.ua)

Напомним, 22 апреля межбанковский валютный рынок открылся ростом курса доллара. В продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 1 копейку до 27,13 гривен за доллар, курс в покупке до 27,11 гривен за доллар. Курс евро в продаже не изменился - 29,47 гривен за евро.

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 22 апреля справочный курс на уровне 27,08 грн/доллар, снизив его по сравнению с 21 апреля (27,09 грн).

В то же время в обменных пунктах Украины 22 апреля курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем вырос на 3 копейки до 27,43 гривен за доллар, курс евро вырос на 2 копейки до 29,68 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 27,02 (27,02 - 21 апреля), продажи - 27,43 (27,40 - 21 апреля) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 29,12 (29,03 - 21 апреля), продажи - 29,68 (29,66 - 21 апреля) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,16 (3,19 - 21 апреля), продажи 3,63 (3,68 - 21 апреля) грн за 10 рублей.