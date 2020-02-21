НБУ снизил официальный курс доллара

Национальный банк Украины (НБУ) на 24 февраля 2020 года установил официальный курс на уровне 24,45 гривен за доллар, что на 2 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 24 февраля установлен на таком уровне: 24,4530 гривен за 1 доллар (-0,0247 грн). При этом курс доллара на 21 февраля составляет 24,4777 гривен за 1 доллар.

Скриншот (bank.gov.ua)

Напомним, 21 февраля межбанковский валютный рынок открылся снижением курса доллара. По сравнению с закрытием предыдущей сессии курс в продаже снизился на 1 копейку до 24,45 гривен за доллар, курс в покупке до 24,42 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 2 копейки до 26,43 гривен за евро.

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 21 февраля справочный курс на уровне 24,45 грн/доллар, снизив его по сравнению с 20 февраля (24,48 грн).

В то же время в обменных пунктах Украины 21 февраля курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 3 копейки до 24,49 гривен за доллар, курс евро снизился на 2 копейки до 26,53 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 24,27 (24,29 - 20 февраля), продажи - 24,49 (24,52 - 20 февраля) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 26,20 (26,19 - 20 февраля), продажи - 26,53 (26,55 - 20 февраля) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,52 (3,55 - 20 февраля), продажи 3,87 (3,88 - 20 февраля) грн за 10 рублей.