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Межбанк открылся снижением курса доллара

Новости » Финансы     18.02.2020 - 10:40
Межбанк открылся снижением курса доллара
Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)

Доллар стоит около 24,40 гривен

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 18 февраля 2020 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 1 копейку до 24,42 гривен за доллар, курс в покупке до 24,40 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 3 копейки до 26,44 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 24,4000 - 24,4200 грн/доллар, евро 26,4227 - 26,4419 грн/евро, российский рубль 0,3820 - 0,3825 грн/рубль.

Валюта

Bid

Offer

USD/UAH

24,4000

24,4200

EUR/UAH

26,4227

26,4419

RUB/UAH

0,3820

0,3825

Межбанк открылся снижением курса доллара

Напомним, 17 февраля 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 24,4000 - 24,4300 грн/доллар, евро 26,4447 - 26,4772 грн/евро, российский рубль 0,3844 - 0,3851 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 18 февраля 2020 года установил официальный курс на уровне 24,44 гривен за доллар, что немного ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 18 февраля установлен на таком уровне: 24,4456 гривен за 1 доллар (-0,0014 грн). При этом курс доллара на 17 февраля составляет 24,4470 гривен за 1 доллар.

По прогнозу аналитиков в течение недели ожидается снижение курса доллара к гривне. Согласно прогнозу, доллар на межбанке может торговаться через неделю около 24,4 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 24,2/24,4 грн.

Как сообщало РБК-Украина, Национальный банк Украины (НБУ) в течение недели 10-17 февраля 2020 года купил на межбанковском валютном рынке 165,50 млн долларов, что в два раза меньше, чем неделей ранее.

НБУ на 18 февраля снизил официальный курс доллара Курс доллара снизился на межбанке
Темы: Курс доллара
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