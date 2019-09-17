НБУ снизил официальный курс доллара

Национальный банк Украины (НБУ) на 18 сентября 2019 года установил официальный курс на уровне 24,76 гривен за доллар, что на 1 копейку ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 18 сентября установлен на таком уровне 2476,452 гривен за 100 долларов (-0,6923 гривен).

При этом курс доллара на 17 сентября составляет 2477,1443 гривен за 100 долларов.

Скриншот (bank.gov.ua)

Напомним, 17 сентября межбанковский валютный рынок открылся стабилизацией курса доллара. По сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже не изменился - 24,80 гривен за доллар, курс в покупке - 24,76 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 1 копейку до 27,31 гривен за евро.

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил справочный курс на уровне 24,76 гривен за доллар, не изменив по сравнению с 16 сентября (24,76).

В то же время в обменных пунктах Украины 17 сентября курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 1 копейку до 24,88 гривен за доллар, курс евро снизился на 16 копеек до 27,43 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 24,63 (24,65 - 16 сентября), продажи - 24,88 (24,89 - 16 сентября) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 27,01 (27,14 - 16 сентября), продажи - 27,43 (27,59 - 16 сентября) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,51 (3,51 - 16 сентября), продажи 3,89 (3,88 - 16 сентября) грн за 10 рублей.