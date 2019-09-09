НБУ снизил официальный курс доллара

Национальный банк Украины (НБУ) на 10 сентября 2019 года установил официальный курс на уровне 25,02 гривен за доллар, что на 6 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 10 сентября установлен на таком уровне: 2502,6567 гривен за 100 долларов (-5,9468 гривен).

При этом курс доллара на 9 сентября составляет 2508,6035 гривен за 100 долларов.

Скриншот (bank.gov.ua)

Напомним, 9 сентября межбанковский валютный рынок открылся стабилизацией курса доллара. По сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже не изменился - 25,08 гривен за доллар, курс в покупке - 25,05 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 5 копеек до 27,66 гривен за евро.

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил справочный курс на уровне 25,03 гривен за доллар, снизив его по сравнению с 6 сентября (25,10).

В то же время в обменных пунктах Украины 9 сентября курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 4 копейки до 25,18 гривен за доллар, курс евро снизился на 8 копеек до 27,86 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 24,93 (25,00 - 6 сентября), продажи - 25,18 (25,22 - 6 сентября) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 27,42 (27,48 - 6 сентября), продажи - 27,86 (27,94 - 6 сентября) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,47 (3,47 - 6 сентября), продажи 3,86 (3,85 - 6 сентября) грн за 10 рублей.