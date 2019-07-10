НБУ снизил официальный курс доллара

Национальный банк Украины (НБУ) на 11 июля 2019 года установил официальный курс на уровне 25,70 грн/доллар, что на 22 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 11 июля установлен на таком уровне: 2570,0474 гривен за 100 долларов (+21,1296 гривен).

При этом курс доллара на 10 июля составляет 2548,9178 гривен за 100 долларов.

Скриншот (bank.gov.ua)

Напомним, курс доллара на открытии межбанковского валютного рынка 10 июля 2019 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже вырос на 6 копеек до 25,73 гривен за доллар, курс в покупке до 25,70 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 9 копеек до 28,85 гривен за евро.

В то же время курс в обменных пунктах в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем вырос на 10 копеек до 25,87 гривен за доллар, в покупке на 9 копеек до 25,59 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 9 копеек до 29,10 гривен за евро.