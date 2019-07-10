НБУ знизив офіційний курс долара

Національний банк України (НБУ) на 11 липня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 25,70 грн/долар, що на 22 копійки вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 11 липня встановлено на такому рівні: 2570,0474 гривень за 100 доларів (+21,1296 гривень).

При цьому курс долара на 10 липня становить 2548,9178 гривень за 100 доларів.

Скріншот (bank.gov.ua)

Нагадаємо, курс долара на відкритті міжбанківського валютного ринку 10 липня 2019 року по порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу виріс на 6 копійок до 25,73 гривень за долар, курс купівлі до 25,70 гривень за долар. Курс євро в продажу зріс на 9 копійок до 28,85 гривень за євро.

У той же час курс обмінних пунктах у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 10 копійок до 25,87 гривень за долар, купівлі на 9 копійок до 25,59 гривень за долар. Курс євро в продажу зріс на 9 копійок до 29,10 гривень за євро.