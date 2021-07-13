НБУ снизил официальный курс доллара на 13 июля

Официальный курс гривны к доллару на 13 июля установлен на уровне 27,29 гривен за доллар. Таким образом, официальный курс доллара снижается после роста накануне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Национальный банк Украины (НБУ) на 13 июля 2021 года установил курс на таком уровне: 27,2904 гривен за 1 доллар (-0,033 грн). При этом курс доллара на 12 июля составляет 27,3234 гривен за 1 доллар. Скриншот (bank.gov.ua) Курс на 3 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Скриншот (bank.gov.ua)