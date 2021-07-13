НБУ знизив офіційний курс долара на 13 липня

Офіційний курс гривні до долара на 13 липня встановлено на рівні 27,29 гривень за долар. Таким чином, офіційний курс долара знижується після зростання напередодні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора .

Національний банк України (НБУ) на 13 липня 2021 року встановив курс на такому рівні: 27,2904 гривень за 1 долар (-0,033 грн). При цьому курс долара на 12 липня становить 27,3234 гривень за 1 долар.

Скріншот (bank.gov.ua)

Курс на 3 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Скріншот (bank.gov.ua)