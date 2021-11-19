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НБУ снизил официальный курс на 19 ноября

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Украина, Пятница 19 ноября 2021 06:00
НБУ снизил официальный курс на 19 ноября Фото: курс доллара упал на 7 копеек (freepik.com)
Автор: Александр Белоус

Официальный курс гривны к доллару на 19 ноября установлен на уровне 26,44 гривен за доллар. Таким образом, официальный курс доллара упал после роста в течение пяти дней подряд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Национальный банк Украины (НБУ) на 19 ноября 2021 года установил курс на таком уровне: 26,4427 гривен за 1 доллар (-0,072 грн). При этом курс доллара на 18 ноября составляет 26,5147 гривен за 1 доллар.

НБУ снизил официальный курс на 19 ноября

Скриншот (bank.gov.ua)

Курс на 7 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

НБУ снизил официальный курс на 19 ноября

Скриншот (bank.gov.ua)

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 18 ноября 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 3 копейки до 26,41 гривен за доллар, курс в покупке до 26,39 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 1 копейку до 29,93 гривен за евро.

Прогноз

На текущей неделе ожидается незначительный рост курса доллара. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 26,3 гривен, а наличный доллар в банках может торговаться около 26,1/26,3 гривен.

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