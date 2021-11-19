НБУ снизил официальный курс на 19 ноября

Официальный курс гривны к доллару на 19 ноября установлен на уровне 26,44 гривен за доллар. Таким образом, официальный курс доллара упал после роста в течение пяти дней подряд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Национальный банк Украины (НБУ) на 19 ноября 2021 года установил курс на таком уровне: 26,4427 гривен за 1 доллар (-0,072 грн). При этом курс доллара на 18 ноября составляет 26,5147 гривен за 1 доллар. Скриншот (bank.gov.ua) Курс на 7 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Скриншот (bank.gov.ua)