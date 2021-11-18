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Межбанк открылся снижением курса доллара

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Украина, Четверг 18 ноября 2021 10:10
Межбанк открылся снижением курса доллара Фото: курс доллара снизился на 3 копейки (freepik.com)
Автор: Александр Белоус

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 18 ноября 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 3 копейки до 26,41 гривен за доллар, курс в покупке до 26,39 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 1 копейку до 29,93 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные компании "Укрдилинг".

Сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне: доллар 26,3900 - 26,4100 грн/доллар, евро 29,99104 - 29,9330 грн/евро, российский рубль 0,3631 - 0,3635 грн/рубль.

Межбанк открылся снижением курса доллара

Напомним, торги по доллару 17 ноября закрылись в диапазоне: доллар 26,4200 - 26,4400 грн/доллар, евро 29,9047 - 29,9221 грн/евро, российский рубль 0,3639 - 0,3645 грн/рубль.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 18 ноября 2021 года установил официальный курс на уровне 26,51 гривен за доллар. Курс на 10 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Прогноз

На текущей неделе ожидается незначительный рост курса доллара. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 26,3 гривен, а наличный доллар в банках может торговаться около 26,1/26,3 гривен.

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