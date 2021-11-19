НБУ знизив офіційний курс на 19 листопада

Офіційний курс гривні до долара на 19 листопада встановлено на рівні 26,44 гривень за долар. Таким чином, офіційний курс долара впав після зростання протягом п'яти днів поспіль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора .

Національний банк України (НБУ) на 19 листопада 2021 року встановив курс на такому рівні: 26,4427 гривень за 1 долар (-0,072 грн). При цьому курс долара на 18 листопада становить 26,5147 гривень за 1 долар.

Скріншот (bank.gov.ua)

Курс на 7 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Скріншот (bank.gov.ua)