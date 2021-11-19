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НБУ знизив офіційний курс на 19 листопада

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Україна, П'ятниця 19 листопада 2021 06:00
НБУ знизив офіційний курс на 19 листопада Фото: курс долара впав на 7 копійок (freepik.com)
Автор: Олександр Білоус

Офіційний курс гривні до долара на 19 листопада встановлено на рівні 26,44 гривень за долар. Таким чином, офіційний курс долара впав після зростання протягом п'яти днів поспіль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Національний банк України (НБУ) на 19 листопада 2021 року встановив курс на такому рівні: 26,4427 гривень за 1 долар (-0,072 грн). При цьому курс долара на 18 листопада становить 26,5147 гривень за 1 долар.

НБУ знизив офіційний курс на 19 листопада

Скріншот (bank.gov.ua)

Курс на 7 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

НБУ знизив офіційний курс на 19 листопада

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

Курс долара на міжбанку станом на 10: 00 18 листопада 2021 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 3 копійки до 26,41 гривень за долар, курс в покупці до 26,39 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 1 копійку до 29,93 гривень за євро.

Прогноз

На поточному тижні очікується незначний зростання курсу долара. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 26,3 гривень, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 26,1/26,3 гривень.

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