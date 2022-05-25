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НБУ снизил лимит для снятия наличных за границей: как это скажется на беженцах

Фото: лимит на снятие наличных значительно не скажется на беженцах (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юрий Дощатов, Александр Белоус

Национальный банк Украины ограничил сумму снятия наличных за границей со 100 тысяч до 50 тысяч гривен в месяц. Однако этот не создаст значительных неудобств для украинских беженцев.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Что будет с курсом доллара и где теперь выгоднее менять валюту".

Как отметил в комментарии РБК-Украина аналитик "Альфа-Банк Украина" Алексей Блинов, у большинства банков курсы расчетов по платежным картам намного привлекательнее наличных курсов, поэтому использование гривневых карт за рубежом остается и выгодным, и удобным по сравнению с наличной инвалютой, ограниченной лимитом на снятие.

"Учитывая хорошо развитую сеть POS-терминалов в европейской торговле, лимит на снятие наличной инвалюты не создаст значительных неудобств для украинских беженцев. Проблемой может быть взимание некоторыми банками дополнительных комиссий, что возможно требует внимания регулятора", - заявил Блинов.

Напомним, НБУ с 21 мая снизил ежемесячный лимит на снятие за рубежом наличных с гривневых счетов, открытых в украинских банках, до 50 тысяч гривен в эквиваленте, со 100 тысяч гривен. Как пояснили в НБУ, это позволит снизить риски оттока капитала, уменьшить возможности для спекуляций и обхода валютных ограничений.

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