НБУ снизил лимит для снятия наличных за границей: как это скажется на беженцах

Национальный банк Украины ограничил сумму снятия наличных за границей со 100 тысяч до 50 тысяч гривен в месяц. Однако этот не создаст значительных неудобств для украинских беженцев.

Об этом говорится в материале РБК-Украина " Что будет с курсом доллара и где теперь выгоднее менять валюту ".

Как отметил в комментарии РБК-Украина аналитик "Альфа-Банк Украина" Алексей Блинов, у большинства банков курсы расчетов по платежным картам намного привлекательнее наличных курсов, поэтому использование гривневых карт за рубежом остается и выгодным, и удобным по сравнению с наличной инвалютой, ограниченной лимитом на снятие.

"Учитывая хорошо развитую сеть POS-терминалов в европейской торговле, лимит на снятие наличной инвалюты не создаст значительных неудобств для украинских беженцев. Проблемой может быть взимание некоторыми банками дополнительных комиссий, что возможно требует внимания регулятора", - заявил Блинов.