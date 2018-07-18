Нацбанк знизив курс золота до 326,1 тис. гривень за 10 унцій

Золото подешевшало на 0,04%

Національний банк України (НБУ) на 18 липня 2018 року у порівнянні з минулим банківським днем, 17 липня, знизив курс золота на 0,25% до 326,2 тис. гривень за 10 тройських унцій. Про це свідчать дані за офіційним курсом банківських металів на сайті регулятора.

Золото - 326 104,47 грн за 10 тройських унцій (-144,46 грн або -0,04%);

Срібло - 4 145,63 грн за 10 тройських унцій (-2,33 грн);

Платина - 216 590,11 грн за 10 тройських унцій (-1 188,71 грн);

Паладій - 244 647,18 247 392,55 грн за 10 тройських унцій (-2 745,37 грн).

Зазначимо, НБУ для виконання покладених на нього функцій щодо забезпечення накопичення та зберігання золотовалютних резервів купує у суб'єктів господарювання банківські метали і дорогоцінні метали у вигляді брухту за конкурентними цінами.

Зміна закупівельних цін проводиться щодня у разі зміни світових цін на дорогоцінні метали. Операції по закупівлі НБУ банківських та дорогоцінних металів у вигляді брухту здійснюються без сплати податку на додану вартість.