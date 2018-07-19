НБУ знизив курс золота до 321,8 тис. гривень за 10 унцій

Золото подешевшало на 1,32%

Національний банк України (НБУ) на 19 липня 2018 року у порівнянні з минулим банківським днем, 18 липня, понизив курс золота на 1,32% до 321,8 тис. гривень за 10 тройських унцій. Про це свідчать дані за офіційним курсом банківських металів на сайті регулятора.

Золото - 321 808,19 грн за 10 тройських унцій (-4 296,28 грн або -1,32%);

Срібло - 4 148,04 грн за 10 тройських унцій (+2,41 грн);

Платина - 217 002,54 грн за 10 тройських унцій (+412,43 грн);

Паладій - 240 675,54 грн за 10 тройських унцій (-3 971,64 грн).

Зазначимо, НБУ для виконання покладених на нього функцій щодо забезпечення накопичення та зберігання золотовалютних резервів купує у суб'єктів господарювання банківські метали і дорогоцінні метали у вигляді брухту за конкурентними цінами.

Зміна закупівельних цін проводиться щодня у разі зміни світових цін на дорогоцінні метали. Операції по закупівлі НБУ банківських та дорогоцінних металів у вигляді брухту здійснюються без сплати податку на додану вартість.