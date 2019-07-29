НБУ знизив курс золота

Фото: банківське золото (прес-служба НБУ)

Золото подешевшало на 0,75%

Національний банк України (НБУ) на 29 липня 2019 року в порівнянні з попереднім банківським днем знизив курс золота на 0,75% до 360,7 тис. гривень за 10 тройських унцій. Про це свідчать дані за офіційним курсом банківських металів на сайті регулятора.

На 29 липня встановлені наступні курси банківських металів:

Золото - 360798,94 грн за 10 тройських унцій (-2739,69 грн або -0,75%);

Срібло - 4206,46 грн за 10 тройських унцій (-7,87 грн);

Платина - 222088,83 грн за 10 тройських унцій (+603,87 грн);

Паладій - 388719,04 грн за 10 тройських унцій (-472,60 грн).

Скріншот (bank.gov.ua)

Національний банк України (НБУ) на 29 липня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 25,43 гривень за долар, що на 5 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 29 липня встановлено на такому рівні: 2543,9728 гривень за 100 доларів (-4,7609 гривень).

Зазначимо, НБУ для виконання покладених на нього функцій щодо забезпечення накопичення та зберігання золотовалютних резервів купує у суб'єктів господарювання банківські метали і дорогоцінні метали у вигляді брухту за конкурентоспроможними цінами.