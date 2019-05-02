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НБУ снизил курс золота

Новости » Финансы    02.05.2019 - 09:00
НБУ снизил курс золота
Фото: коллаж (Pіxabay)

Золото подешевело на 0,19%

Национальный банк Украины (НБУ) на 26 апреля 2019 года по сравнению с предыдущим банковским днем снизил курс золота на 0,19% до 339,5 тыс. гривен за 10 тройских унций. Об этом свидетельствуют данные по официальному курсу банковских металлов на сайте регулятора.

На 26 апреля установлены следующие курсы банковских металлов:

Золото - 339504,42 грн за 10 тройских унций (-650,66 грн или на -0,19%);

Серебро - 3938,15 грн за 10 тройских унций (-2,84 грн);

Платина - 232606,23 грн за 10 тройских унций (-2974,82 грн);

Палладий - 375667,01 грн за 10 тройских унций (+1133,07 грн).

НБУ снизил курс золота

Скриншот (bank.gov.ua)

Отметим, НБУ для выполнения возложенных на него функций по обеспечению накопления и хранения золотовалютных резервов покупает у субъектов хозяйствования банковские металлы и драгоценные металлы в виде лома по конкурентоспособным ценам.

Изменение закупочных цен проводится ежедневно в случае изменения мировых цен на драгоценные металлы. Операции по закупке НБУ банковских и драгоценных металлов в виде лома осуществляются без уплаты налога на добавленную стоимость.

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