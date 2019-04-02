НБУ снизил курс золота

Национальный банк Украины (НБУ) на 2 апреля 2019 года по сравнению с предыдущим банковским днем понизил курс золота на 0,01% до 351,2 тыс. гривен за 10 тройских унций. Об этом свидетельствуют данные по официальному курсу банковских металлов на сайте регулятора.

На 2 апреля установлены следующие курсы банковских металлов:

Золото - 351278,81 грн за 10 тройских унций (-31,52 грн или на -0,01%);

Серебро - 4105,82 грн за 10 тройских унций (-28,60 грн);

Платина - 231122,37 грн за 10 тройских унций (+2293,81 грн);

Палладий - 377953,05 грн за 10 тройских унций (+10085,98 грн).

Скриншот (bank.gov.ua)

Отметим, НБУ для выполнения возложенных на него функций по обеспечению накопления и хранения золотовалютных резервов покупает у субъектов хозяйствования банковские металлы и драгоценные металлы в виде лома по конкурентоспособным ценам.

Изменение закупочных цен проводится ежедневно в случае изменения мировых цен на драгоценные металлы. Операции по закупке НБУ банковских и драгоценных металлов в виде лома осуществляются без уплаты налога на добавленную стоимость.