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НБУ снизил курс золота на 1 апреля

Новости » Финансы    01.04.2019 - 09:00
НБУ снизил курс золота на 1 апреля
Фото: банковское золото (пресс-служба НБУ)

Золото подешевело на 1,00%

Национальный банк Украины (НБУ) на 29 марта 2019 года по сравнению с предыдущим банковским днем понизил курс золота на 1,00% до 351 тыс. гривен за 10 тройских унций. Об этом свидетельствуют данные по официальному курсу банковских металлов на сайте регулятора.

На 29 марта установлены следующие курсы банковских металлов:

Золото - 351310,33 грн за 10 тройских унций (-3547,04 грн или на 1,00%);

Серебро - 4134,42 грн за 10 тройских унций (-54,26 грн);

Платина - 228828,56 грн за 10 тройских унций (-1042,93 грн);

Палладий - 367867,07 грн за 10 тройских унций (-54373,40 грн).

НБУ снизил курс золота на 1 апреля

Скриншот (bank.gov.ua)

Отметим, НБУ для выполнения возложенных на него функций по обеспечению накопления и хранения золотовалютных резервов покупает у субъектов хозяйствования банковские металлы и драгоценные металлы в виде лома по конкурентоспособным ценам.

Изменение закупочных цен проводится ежедневно в случае изменения мировых цен на драгоценные металлы. Операции по закупке НБУ банковских и драгоценных металлов в виде лома осуществляются без уплаты налога на добавленную стоимость.

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