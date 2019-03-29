НБУ снизил курс золота

Фото: коллаж (Pіxabay)

Золото подешевело на 0,25%

Национальный банк Украины (НБУ) на 29 марта 2019 года по сравнению с предыдущим банковским днем понизил курс золота на 0,25% до 356,1 тыс. гривен за 10 тройских унций. Об этом свидетельствуют данные по официальному курсу банковских металлов на сайте регулятора.

На 29 марта установлены следующие курсы банковских металлов:

Золото - 356114,11 грн за 10 тройских унций (-891,28 грн или на -0,25%);

Серебро - 4196,31 грн за 10 тройских унций (+14,89 грн);

Платина - 234611,87 грн за 10 тройских унций (+2250,31 грн);

Палладий - 406279,09 грн за 10 тройских унций (-12946,66 грн).

Скриншот (bank.gov.ua)

Отметим, НБУ для выполнения возложенных на него функций по обеспечению накопления и хранения золотовалютных резервов покупает у субъектов хозяйствования банковские металлы и драгоценные металлы в виде лома по конкурентоспособным ценам.

Изменение закупочных цен проводится ежедневно в случае изменения мировых цен на драгоценные металлы. Операции по закупке НБУ банковских и драгоценных металлов в виде лома осуществляются без уплаты налога на добавленную стоимость.