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НБУ снизил курс доллара до минимума с августа 2020 года

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Украина, Среда 19 мая 2021 07:45
НБУ снизил курс доллара до минимума с августа 2020 года Фото: курс доллара упал до 9-месячного минимума (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Официальный курс гривны к доллару на 19 мая установлен на уровне 27,43 гривен за доллар. Курс доллара снизился до минимума почти за 9 месяцев. Ниже курс был только 27 августа 2020 года -27,38 гривен за доллар.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Национальный банк Украины (НБУ) на 19 мая 2021 года установил курс на таком уровне: 27,4368 гривен за 1 доллар (-0,1182 грн). При этом курс доллара на 18 мая составляет 27,555 гривен за 1 доллар.

НБУ снизил курс доллара до минимума с августа 2020 года

Скриншот (bank.gov.ua)

Курс на 12 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

НБУ снизил курс доллара до минимума с августа 2020 года

Скриншот (bank.gov.ua)

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 18 мая 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 4 копейки до 27,5 гривен за доллар, курс в покупке до 27,50 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 8 копеек до 32,53 гривен за евро.

Прогноз

По прогнозу аналитиков, в течение ближайшей недели ожидается снижение курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 27,4 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,4/27,6 грн.

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