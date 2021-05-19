НБУ снизил курс доллара до минимума с августа 2020 года

Официальный курс гривны к доллару на 19 мая установлен на уровне 27,43 гривен за доллар. Курс доллара снизился до минимума почти за 9 месяцев. Ниже курс был только 27 августа 2020 года -27,38 гривен за доллар.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Национальный банк Украины (НБУ) на 19 мая 2021 года установил курс на таком уровне: 27,4368 гривен за 1 доллар (-0,1182 грн). При этом курс доллара на 18 мая составляет 27,555 гривен за 1 доллар. Скриншот (bank.gov.ua) Курс на 12 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Скриншот (bank.gov.ua)