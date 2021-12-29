НБУ снизил курс доллара на 29 декабря

Официальный курс гривны к доллару на 29 декабря установлен на уровне 27,22 гривен за доллар. Таким образом, официальный курс доллара снижается второй день подряд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Национальный банк Украины (НБУ) на 29 декабря 2021 года установил курс на таком уровне: 27,2235 гривен за 1 доллар (-0,0071 грн). При этом курс доллара на 28 декабря составляет: 27,2306 гривен за 1 доллар. Скриншот (bank.gov.ua) Курс упал на 1 копейку по сравнению с предыдущим банковским днем. Скриншот (bank.gov.ua)