НБУ знизив курс долара на 29 грудня

Офіційний курс гривні до долара на 29 грудня встановлено на рівні 27,22 гривень за долар. Таким чином, офіційний курс долара знижується другий день поспіль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Національний банк України (НБУ) на 29 грудня 2021 року встановив курс на такому рівні: 27,2235 гривень за 1 долар (-0,0071 грн). При цьому курс долара на 28 грудня становить: 27,2306 гривень за 1 долар. Скріншот (bank.gov.ua) Курс впав на 1 копійку в порівнянні з попереднім банківським днем. Скріншот (bank.gov.ua)