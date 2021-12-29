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НБУ знизив курс долара на 29 грудня

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Україна, Середа 29 грудня 2021 06:15
НБУ знизив курс долара на 29 грудня Фото: курс долара впав на 1 копійку (freepik.com)
Автор: Олександр Білоус

Офіційний курс гривні до долара на 29 грудня встановлено на рівні 27,22 гривень за долар. Таким чином, офіційний курс долара знижується другий день поспіль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Національний банк України (НБУ) на 29 грудня 2021 року встановив курс на такому рівні: 27,2235 гривень за 1 долар (-0,0071 грн). При цьому курс долара на 28 грудня становить: 27,2306 гривень за 1 долар.

НБУ знизив курс долара на 29 грудня

Скріншот (bank.gov.ua)

Курс впав на 1 копійку в порівнянні з попереднім банківським днем.

НБУ знизив курс долара на 29 грудня

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

Курс долара на міжбанку станом на 10: 00 28 грудня 2021 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 1 копійку до 27,25 гривень за долар, курс в покупці до 27,23 гривень за долар. Курс євро у продажу знизився на 3 копійки до 30,83 гривень за євро.

Прогноз

За прогнозом аналітиків, протягом найближчого тижня не очікується помітної зміни курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 27,2 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 27,1/27,3 грн.

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